Referendum emendamento Avs-Pd-M5s-+Eu | Stop alla IA durante le campagne elettorali

Un emendamento presentato dall’Avs, Pd e M5s al dl referendum propone di vietare l’uso dell’intelligenza artificiale nella pubblicazione di contenuti durante le campagne elettorali e referendarie, dalla fase dei comizi fino al termine delle operazioni di voto. La misura mira a garantire trasparenza e correttezza nel processo elettorale, limitando l’uso di strumenti tecnologici che potrebbero influenzare l’opinione pubblica in modo non trasparente.

“Un nostro emendamento all’articolo 1 del dl referendum prevede il divieto durante le campagne referendarie o elettorali, per tutta la durata dei comizi e fino al termine delle operazioni di voto, di pubblicare contenuti prodotti mediante intelligenza artificiale. Il fine è di prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne e di garantirne correttezza informativa e trasparenza: confidiamo pertanto nella più ampia convergenza da parte degli altri gruppi”. Lo rendono noto i deputati Filiberto Zaratti (Avs), Simona Bonafè (Pd), Alfonso Colucci (M5S) e Riccardo Magi (PiùEuropa) i quali spiegano il contenuto dell’emendamento: “i gestori dei servizi telematici sarebbero tenuti a predisporre meccanismi rapidi per la segnalazione e la rimozione di eventuali contenuti creati con la IA mentre l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dovrebbe vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

