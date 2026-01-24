Recupero ex Olimpia porterà disagi

Il progetto di recupero dell’area ex Olimpia, un’area in stato di degrado da molti anni, sta suscitando preoccupazioni tra i residenti. Si teme che i lavori possano causare disagi e peggiorare la situazione nel centro abitato. È importante valutare attentamente gli impatti del progetto per trovare soluzioni che favoriscano un miglioramento sostenibile dell’area senza compromettere la qualità della vita dei cittadini.

"Il progetto di recupero dell' area ex Olimpia, in degrado da decenni, rischia di trasformarsi in un ulteriore aggravio per il centro abitato". Seravezza Progressista dettaglia i 'nodi' da sciogliere sul fronte del traffico e della svalutazione immobiliare. "Il piano – sostengono i progressisti – prevede l'insediamento di due strutture di vendita (di 3.000 e 2.200 metri quadrati), di un ristorante, di uffici, oltre a parcheggi di pertinenza, viabilità interna e una rotonda sull'Aurelia. La soluzione scelta per gli accessi, pur risultando comoda per i nuovi soggetti privati, appare gravemente penalizzante per i residenti.

