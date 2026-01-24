Real Sociedad-Celta Vigo domenica 25 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta a San Sebatian?

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Real Sociedad e Celta Vigo a San Sebastián. La partita, con formazioni ufficiali, quote e pronostici, rappresenta un confronto tra due squadre in buona forma. Analizzare le caratteristiche delle formazioni e le statistiche può offrire spunti utili per comprendere le potenzialità di questa sfida, considerata aperta e interessante nel contesto della stagione.

Nel tardo pomeriggio di domenica è in programma una partita molto interessante tra Real Sociedad e Celta Vigo: si tratta di due squadre che vivono un bel periodo di forma e che possono dare vita a una sfida avvincente. I baschi sono reduci dall'impresa dell'anno: domenica scorsa hanno sconfitto la capolista Barcellona, riconciliandosi definitivamente col.

