Real Sociedad-Celta Vigo domenica 25 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Partita aperta a San Sebatian?

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:30 si disputa la partita tra Real Sociedad e Celta Vigo a San Sebastián. Un incontro tra due squadre in buona forma, con potenzialità di offrire una sfida equilibrata. In questa occasione troveranno spazio analisi delle formazioni, quote e pronostici, per offrire un quadro completo e obiettivo di un match che promette di essere interessante e aperto.

Nel tardo pomeriggio di domenica è in programma una partita molto interessante tra Real Sociedad e Celta Vigo: si tratta di due squadre che vivono un bel periodo di forma e che possono dare vita a una sfida avvincente. I baschi sono reduci dall'impresa dell'anno: domenica scorsa hanno sconfitto la capolista Barcellona, riconciliandosi definitivamente col pubblico.

