Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 24 gennaio

Ecco la rassegna stampa della Juventus: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 24 gennaio. Un'analisi puntuale delle notizie più importanti riguardanti il club, presentata in modo chiaro e obiettivo. Questa selezione offre un quadro sintetico delle tematiche di maggior interesse, permettendo ai tifosi di rimanere aggiornati sulle ultime novità e sviluppi relativi alla Juventus.

En-Nesyri Juventus, chiusura ad un passo: ecco quando potrebbe esserci la fumata bianca. Novità importanti En-Nesyri alla Juve: perché la trattativa non si è ancora chiusa. Cosa manca per l’approdo del giocatore in bianconero, la rivelazione Douglas Luiz Chelsea si può fare: ora anche la Juve valuta un nuovo prestito del brasiliano. Cosa sta succedendo Joao Mario resta o va via dalla Juve a gennaio? Dalla Continassa inizia a muoversi qualcosa: cosa filtra sul futuro del portoghese Vice Yildiz: due obiettivi concreti e una new entry nella lista di Comolli. Chi potrebbe sbarcare a Torino in questa sessione Juventus Next Gen, colpo Teoman Gunduz dalla Triestina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Domani c'è Juventus-Napoli, Il Mattino: Conte, Spalletti e i destini incrociatiConte, Spalletti e i destini incrociati scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Domani la sfida Juve-Napoli, molto più di. tuttomercatoweb.com

Kalulu sedotto da Lucio alla Juve, Tuttosport in apertura: Spalletti il visionarioSpalletti il visionario scrive Tuttosport in apertura con l'intervista esclusiva a Pierre Kalulu. Il difensore francese sedotto dal tecnico:. tuttomercatoweb.com

