Rapina vicino alla stazione | ruba una e-bike e colpisce il proprietario arrestato un 50enne

Nella zona della stazione centrale di Bologna, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver sottratto una e-bike e aver aggredito il proprietario nel tentativo di fuga. L'episodio si è verificato recentemente, evidenziando ancora una volta l'importanza di prestare attenzione alla sicurezza nelle aree pubbliche. Le forze dell'ordine hanno intervenuto tempestivamente, garantendo l’arresto e la tutela dei cittadini coinvolti.

L'episodio è avvenuto il 18 gennaio all'interno di un esercizio commerciale dell'area della stazione.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver rubato una bicicletta elettrica alla stazione centrale.

La vittima era entrata in un esercizio commerciale per ritirare cibo d'asporto. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti della Ferroviaria è stato fermato il bandito e recuperata l'e-bike

