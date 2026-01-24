Ragazzo di 23 anni trovato agonizzante in strada muore in ospedale | Nessun testimone Il giallo della bici

A Torino, un giovane di 23 anni è stato rinvenuto in condizioni critiche in strada e, nonostante il tempestivo intervento medico, è deceduto in ospedale. La vicenda rimane avvolta nel mistero, poiché al momento non sono stati individuati testimoni o elementi certi sulla dinamica dell’accaduto. La polizia continua le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica scomparsa.

Mistero a Torino dove un ragazzo di appena 23 anni è stato trovato agonizzante nella notte ed è poi morto in ospedale. È successo intorno alle 3 in corso Marconi, all'angolo con via Nizza, dove era stato segnalato un ragazzo a terra incosciente: rianimato a lungo dall'équipe medica dell'ambulanza del 118 di Azienza Zero, è stato trasportato al Cto dove però ha perso la vita. Ragazzo morto a Torino Ancora da accertare la dinamica dei fatti: accanto al ragazzo c'era una bicicletta, il che potrebbe far pensare ad un investimento da parte di un'auto che poi è fuggita. Non ci sono testimoni, complice la tarda ora: sul posto sono intervenuti vigili e polizia, e gli inquirenti non escludono alcuna pista. 🔗 Leggi su Leggo.it

Ragazzo trovato incosciente in strada a Torino, accanto a lui una bici: morto in ospedaleUn giovane di 23 anni è stato trovato incosciente nella notte in corso Marconi a Torino, accanto a una bicicletta.

