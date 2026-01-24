Ragazzo di 15 anni accoltella due coetanei alle gambe con una roncola dopo una lite in metro

Un giovane di 15 anni ha ferito due coetanei alle gambe con una roncola dopo una discussione avvenuta in metropolitana. L’aggressione si è verificata nel corso di un alterco tra i ragazzi, che ha portato all’uso dell’arma. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e soccorrere le vittime. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti in ambienti pubblici e l’importanza di interventi tempestivi.

Dopo una lite in metro, ha estratto una roncola con lama ricurva da 21 centimetri e ha aggredito due minorenni, colpendoli alle gambe. Per questo un ragazzo di 15 anni, italiano, è stato arrestato nella tarda serata di venerdì 23 gennaio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano per.🔗 Leggi su Milanotoday.it Milano, 15enne accoltella con una roncola due coetanei dopo una lite sulla metroNella serata del 23 gennaio a Milano, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile dopo aver ferito con una roncola due coetanei durante una lite avvenuta sulla metropolitana. Lite in metro a Milano degenera: 15enne accoltella due coetanei e tenta la fuga. Sono entrambi graviNella metropolitana di Milano si è verificata un'aggressione che ha portato a un episodio grave. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Tragedia nel Frusinate: 15enne trovato morto in un dirupo durante un giro in bici; Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un fosso: era scomparso nel pomeriggio a Frosinone. Caduto con la bici; Ragazzo di 15 anni trovato morto in un fossato con la sua bicicletta: tragedia in Ciociaria; In centinaia per l’ultimo saluto a Paul, morto a 15 anni: due giovani accusano un malore. La misteriosa scomparsa di un ragazzo di 15 anni a Torre Cajetani: cosa è successo?Francesco Latini, un giovane di 15 anni, è stato tragicamente trovato senza vita nei pressi della sua abitazione, dopo aver fatto un giro in bicicletta. notizie.it Ragazzo di 15 anni trovato morto in un fossato con la sua bicicletta: tragedia in CiociariaTragedia nel Frusinate dove un ragazzo di 15 anni, uno studente dell'istituto alberghiero di Fiuggi, è stato trovato senza vita in un fosso ... fanpage.it Il filmato è stato girato da un ragazzo di 16 anni, sopravvissuto al rogo, e consegnato alla polizia. Secondo quanto riferito da una dipendente in turno quella sera, «sono stati persi tra i 30 e i 35 secondi» prima che scattasse l’allarme - facebook.com facebook Intervistata dal Corriere della Sera, la madre del ragazzo di 14 anni morto suicida a Latina racconta il disagio vissuto da suo figlio e come lui e la sua famiglia non siano stati ascoltati dalla scuola x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.