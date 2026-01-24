Ragazzo accoltellato in pieno centro

Un giovane è stato ferito ieri sera in via Vittorio Alfieri, vicino a piazza d'Azeglio, nel quartiere di Sant'Ambrogio. L'episodio si è verificato in pieno centro e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto. Per motivi di privacy e rispetto, ulteriori dettagli non sono stati resi noti.

Un giovane è stato ferito ieri sera, venerdì, in via Vittorio Alfieri, strada adiacente a piazza d'Azeglio, nel quartiere di Sant'Ambrogio. Sono stati passanti e residenti a dare l'allarme, sentendo le grida degli amici del ragazzo: "L'hanno accoltellato, aiuto".Sul posto è intervenuta.

