Ragazzi state in guardia | il carcere non è Mare Fuori; ci aiutino gli influencer

Paola Brunese, presidente del Tribunale per i minori, sottolinea l’importanza di educare i giovani e prevenire comportamenti a rischio. Il suo obiettivo è distogliere i ragazzi dalla violenza e favorire percorsi di crescita positivi. In un contesto in cui l’informazione e l’esempio sono fondamentali, è essenziale coinvolgere le nuove generazioni con messaggi chiari e responsabili, affinché possano scegliere un futuro più sicuro e consapevole.

«Dobbiamo raggiungere i ragazzi». Paola Brunese, presidente del Tribunale per i minori, ha un solo grande obiettivo: allontanare i giovani dal mondo della violenza e della criminalità. Operazione complessa. «Molto complessa». Quindi? «Serve un'altra strada». Che cosa intende precisamente? «Lo spiego subito. Fermo restando l'importanza assoluta dell'educazione, del senso del rispetto, della responsabilità dei genitori, insieme con i controlli, indispensabili, non mi pare si stiano facendo grandi passi in avanti. Almeno nell'immediato i risultati sperati non si vedono». La prima cosa che ha detto è stata: "dobbiamo raggiungere i ragazzi".

