Ragazza di Ravenna accusò di stupro due stranieri | per la Cassazione era consenziente anche se ubriaca

La Cassazione ha deciso di archiviare definitivamente il caso di una ragazza di Ravenna, che aveva accusato due stranieri di stupro. La motivazione si basa sul fatto che, nonostante l’ubriachezza, la giovane fosse consenziente. La sentenza evidenzia l’importanza di valutare attentamente le condizioni del consenso in casi complessi come questo.

“Ubriaca ma consenziente”: la Cassazione archivia definitivamente con questa singolare motivazione lo stupro di gruppo denunciato da una diciottenne di Ravenna nei confronti di due cittadini stranieri. I rapporti sessuali erano stati perfino filmati dai protagonisti. La ragazza, anche se aveva bevuto, era consenziente la notte nella quale fu filmata da un ragazzo mentre aveva un rapporto con un amico del primo. Dichiarando inammissibile il ricorso dell’accusa, la Cassazione ha fatto diventare definitiva l’assoluzione dei due imputati perché “il fatto non costituisce reato”. I due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo e per induzione con abuso delle condizioni della ragazza, all’epoca 18enne, la quale aveva bevuto vino e superalcolici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

