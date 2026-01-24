Ieri mattina, una delegazione di Comacchio è stata ricevuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incontrando Amos Bolis. L’obiettivo dell’appuntamento è stato affrontare le principali criticità infrastrutturali del territorio lagunare, con particolare attenzione al raddoppio di Ponte Albani, Bellotti e Carli. Un momento di confronto volto a valutare interventi e soluzioni per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona.

Ieri mattina una delegazione comacchiese è stata ricevuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da Amos Bolis, per un incontro dedicato alle principali criticità infrastrutturali del territorio lagunare. All’incontro ha partecipato il candidato sindaco a Comacchio per le prossime elezioni Samuele Bellotti, sostenuto dai partiti tutti del centrodestra, la lista civica Fare sul Serio e dall’Udc, accompagnato dal segretario della Lega di Comacchio Dario Carli. Una riunione alla quale erano presenti il direttore generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali, i vertici nazionali di Anas, ed in collegamento in videoconferenza, i dirigenti Anas Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raddoppio del Ponte Albani, Bellotti e Carli al ministero

