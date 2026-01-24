In una parola: il Duca. Un soprannome, quello di Adrien Rabiot, che descrive le apparenze, ma non la sostanza. Dall’eleganza di alto rango che il francese esibisce in campo, con quel fisico atletico e le movenze nobili con un pallone tra i piedi, non può essere dissociato il fuoco della banlieue dove è cresciuto e che gli cova dentro. La sintesi è un centrocampista d’élite che ha costruito una carriera di successo passo dopo passo, in costante ascesa, commettendo qualche errore, traendone i giusti insegnamenti senza rinnegarsi. E soprattutto senza mai farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Che si trattasse di un Ibrahimovic, del suo amico Maignan o di un potente presidente di club come quello del Psg, Nasser Al Khelaifi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabiot, il duca ribelle delle banlieues che si è preso il Milan

