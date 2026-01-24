Rabiot il duca ribelle delle banlieues che si è preso il Milan
In una parola: il Duca. Un soprannome, quello di Adrien Rabiot, che descrive le apparenze, ma non la sostanza. Dall’eleganza di alto rango che il francese esibisce in campo, con quel fisico atletico e le movenze nobili con un pallone tra i piedi, non può essere dissociato il fuoco della banlieue dove è cresciuto e che gli cova dentro. La sintesi è un centrocampista d’élite che ha costruito una carriera di successo passo dopo passo, in costante ascesa, commettendo qualche errore, traendone i giusti insegnamenti senza rinnegarsi. E soprattutto senza mai farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Che si trattasse di un Ibrahimovic, del suo amico Maignan o di un potente presidente di club come quello del Psg, Nasser Al Khelaifi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mateta, il gigante delle banlieues che amava Ibra: da giovane le big lo scartavano, ora lo punta la JuveMateta, attaccante del West Ham, ha raggiunto la notorietà a 28 anni, dopo un cammino caratterizzato da difficoltà e scartamenti nelle giovanili.
Zille dopo Napoli-Milan: “Dalle parole di Rabiot si capisce che l’obiettivo non è solo il quarto posto”Federica Zille, nel commento post-partita, ha sottolineato come le parole di Rabiot rivelino un obiettivo più ambizioso per il Milan oltre il semplice quarto posto.
Adrien Rabiot protagonista del nuovo numero di Sportweek, in edicola domaniCome ogni sabato, in edicola domani ci sarà l'appuntamento con Sportweek, il settimanale a tema sport della Gazzetta dello Sport. Come annunciato dai profili social ... milannews.it
Milan, il Duca Rabiot cambia la squadra: i dati con il francese in campoQuarantaquattro giorni l'ultima volta, Adrien Rabiot è tornato in un derby contro l'Inter senza subire reti. Il centrocampista francese ha vinto nettamente il duello con Nicolò Barella su tutta la ... calciomercato.com
"Rabiot è un giocatore completo" Queste le parole di De Zerbi sul nostro "Duca" Adrien #Rabiot Siete d'accordo con lui - facebook.com facebook
De Zerbi elogia il "Duca" a Viva el Futbol Una presenza costante, fisicità, inserimenti e sempre presente nelle due fasi: Rabiot si è preso il Milan Come valutate il suo impatto #ACMilan #Rabiot #SpazioMilan x.com
