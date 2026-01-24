Qui si fa sul serio

Qui si fa sul serio. Anche questa settimana, il cibo torna a essere più di semplice cultura o intrattenimento, diventando un elemento fondamentale nelle scelte quotidiane. In un contesto dove l’attenzione ai dettagli e alle decisioni consapevoli è sempre più importante, analizziamo le tendenze e le riflessioni che riguardano il mondo gastronomico con sobrietà e chiarezza.

Qui si fa sul serio. Non perché manchi l'ironia, ma perché, anche questa settimana, il cibo smette di essere soltanto cultura, consumo o intrattenimento e diventa nuovamente materia di decisioni concrete. Vietare una filiera, ripensare i mercati, adattare l'offerta ai corpi che cambiano, tornare alla terra come scelta di vita, trasformare una tradizione in infrastruttura economica: le cinque notizie di questa rassegna raccontano un sistema alimentare alle prese con scelte irreversibili. Non è una questione di gusto. È una questione di conseguenze. Il percorso si apre in Corea del Sud, dove il divieto della carne di cane – che entrerà pienamente in vigore entro il 2027 – segna una svolta culturale profonda.

