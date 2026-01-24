Questione etica? È anche igienica | ristorante vegano si rifiuta di scaldare un omogeneizzato di tacchino per un bambino Urla e proteste in sala

Un episodio avvenuto il 31 dicembre scorso al ristorante vegano

Un episodio avvenuto il 31 dicembre dicembre scorso è balzata alle cronache solo in queste ore. Una coppia di clienti con bebè, con alcuni amici, si è recata al ristorante vegano “Il Pangolino” di Casale Monferrato. Ad un certo punto, la madre si è rivolta al cameriere chiedendo se poteva riscaldare un omogeneizzato di tacchino per un bambino. Davanti ad un rifiuto si è scatenata la polemica tra clienti e gestore. Alice Giacobone, titolare del ristorante, a Il Corriere della Sera ha spiegato: “Non è solo una questione etica, ma anche igienica”. “È accaduto a ora di pranzo. Una comitiva di dieci persone è entrata nel locale, e due di loro, mi hanno subito chiesto di scaldare una pappa di tacchino e patate in cucina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

