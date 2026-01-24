Un caso che ha suscitato grande attenzione riguarda le ombre sul padre di Carlo Magno e una denuncia falsa con la madre in caserma. La vicenda si è conclusa tragicamente con la coppia trovata impiccata nella propria abitazione, dopo che il figlio aveva confessato un delitto. La serie di eventi e le rivelazioni hanno evidenziato le complicate dinamiche familiari e le conseguenze di accuse infondate.

L’ombra, seppur impalpabile e passeggera, si era posata per un attimo anche su Pasquale Carlomagno, che la mattina del delitto (avvenuto in realtà più probabilmente nella notte) era andato alla villetta di via Costantino. La telecamera di sicurezza dell’abitazione che condividevano e stavano per lasciare (almeno nella dimensione di coppia) suo figlio Claudio e Federica Torzullo lo riprende davanti al cancello ad attendere invano che qualcuno gli apra, quando sono passate da pochi minuti le sette. «Doveva portarmi le chiavi dell’azienda — dirà poi l’assassino in un interrogatorio pieno di bugie — ma il citofono non funzionava e non ho sentito il telefono». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Madre e figlia morte avvelenate, dall’ospedale la notizia sul padre ricoverato dopo la ‘cena killer’La procura ha aperto un’indagine dopo la morte di madre e figlia, avvenuta a seguito di una cena di Natale.

Argomenti discussi: Femminicidio Torzullo, quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in caserma; Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; La scomparsa di Federica Torzullo: Carlomagno con le sue bugie poteva incastrare il padre; Claudio Carlomagno, il duplice suicidio dei genitori. I video, i sospetti, le dimissioni: quei 15 giorni barricati in casa.

Quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in casermaOgni dettaglio sul delitto si è rivelato un peso per la coppia che è stata trovata impiccata nella propria casa dopo la confessione del figlio. I sospetti dei vicini ... msn.com

