Sei più tipo da sumac o da za'atar? Breve viaggio nel mondo delle spezie In Italia la sinistra non vincerà mai. Ma per capirlo è inutile sciropparsi l’ennesima intervista dove Elly Schlein dice sì al campo largo, Giuseppe Conte dice no e su tutto il resto dicono forse. Basta e avanza, ed è anche più divertente, guardare Alessandro Borghese – Quattro ristoranti, che oltretutto va in onda più o meno negli orari in cui sta spignattando anche lo spettatore, il che funziona da stimolo (se invece ci si vuol sentire degli chef stellati, c’è sempre Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo, si sa che oggi la tivù mangia facendo mangiare). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Quattro ristoranti” specchio dell'Italia. La tradizione vince sempre sull'innovazione

MasterChef Italia su Sky e NOW tradizione e innovazione guidano la nuova stagioneLa nuova stagione di MasterChef Italia su Sky e NOW combina tradizione e innovazione, offrendo ai concorrenti sfide avvincenti e momenti di spettacolo.

MasterChef Italia: tra tradizione e innovazione, la sfida si fa più intensaStasera torna MasterChef Italia, un appuntamento che unisce tradizione e innovazione nel mondo della cucina amatoriale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Quattro ristoranti specchio dell'Italia. La tradizione vince sempre sull'innovazioneMai una volta che piaccia la novità. La morale che emerge dal programma di Alessandro Borghese è chiara: siamo un paese conservatore, diffidente delle innovazioni, sicuro dopo infinite fregature che l ... ilfoglio.it

Quattro ristoranti, l’assessore Biselli: Fiumicino sinonimo di eccellenza, la cucina del nostro litorale parla a tutta ItaliaQuattro ristoranti, l’assessore Biselli sul riconoscimento nazionale ai ristoranti di Fiumicino e sul valore della cucina del litorale. ilfaroonline.it

La Dda di Napoli accusa Luigi Maisto e la figlia, che hanno quattro ristoranti ad Assisi, di aver gestito due tabaccherie a Santa Maria Capua Vetere e dintorni per conto di un imprenditore sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il 27 genn - facebook.com facebook