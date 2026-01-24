Quarto Grado Nuzzi su Sempio | Non lo abbiamo mai pagato

Gianluigi Nuzzi ha deciso di chiarire pubblicamente la questione riguardante la partecipazione di Andrea Sempio come ospite nei suoi programmi televisivi. In risposta a polemiche e voci circolate sui social, Nuzzi ha affermato che Sempio non è mai stato pagato per la sua presenza. Questo intervento mira a fornire una precisazione trasparente, contribuendo a chiarire eventuali malintesi sulla natura delle collaborazioni professionali.

Gianluigi Nuzzi interviene per chiarire pubblicamente una questione che, da tempo, alimenta polemiche e insinuazioni sui social: la presenza di Andrea Sempio come ospite nei suoi programmi televisivi. Lo fa in apertura della puntata di Quarto Grado di venerdì 23 gennaio, scegliendo di affrontare direttamente il tema prima ancora di entrare nel merito del dibattito giudiziario sul delitto di Garlasco. Introducendo Sempio e i suoi legali in studio, Nuzzi ha voluto sgomberare il campo da una delle accuse più ricorrenti rivolte alla trasmissione: quella di aver corrisposto compensi all'indagato per le sue apparizioni televisive.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.