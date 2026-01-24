Durante un controllo notturno a Quarto, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne per detenzione di droga. L'intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo sul territorio, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle misure di arresto domiciliare. L’arresto si inserisce in un quadro di attività mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Controllo notturno dei Carabinieri: scatta l’arresto per detenzione di stupefacenti. Questa notte a Quarto i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato V. C. 29enne del posto. I carabinieri hanno controllato l’abitazione dell’uomo che era già sottoposto agli arresti domiciliari. Rinvenuti e sequestrati 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 106 grammi e 28 dosi di cocaina. I militari hanno trovato anche 1 bilancino di precisione e dei coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente. Sequestrati anche 60 euro. L’uomo è in attesa di giudizio. L'articolo Quarto: Controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Quarto: Controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari. Carabinieri arrestano 30enne per droga

