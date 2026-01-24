Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica oggi varia a seconda delle dinamiche di mercato. Nel mercato libero, il prezzo è influenzato dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Comprendere il funzionamento di questo indicatore può aiutare i consumatori a valutare meglio le tariffe e le eventuali variazioni dei costi energetici.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la compravendita di energia sulla Borsa Elettrica Italiana e viene espresso in euro per megawattora (€MWh). Per una maggiore chiarezza verso i consumatori, convertiamo il prezzo in euro per kilowattora (€kWh), dividendo il valore per 1.000. Al 24 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,138 €kWh (ossia 138,427216 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,051 €kWh ( 51,102100 €MWh il 4 Maggio 2025) e massimi superiori a 0,171 €kWh ( 171,878335 €MWh il 12 Febbraio 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

