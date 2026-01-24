Quando parte Giada D’Antonio Slalom Spindleruv Mlyn 2026 | orario n di pettorale tv streaming

Giada D’Antonio prenderà parte allo slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, in programma domenica 25 gennaio nella località ceca. Di seguito, tutte le informazioni su orario di partenza, numero di pettorale, diretta TV e streaming per seguire questa giornata di gara.

Giada D’Antonio disputerà lo slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena domenica 25 gennaio nella località ceca. La 16enne campana è stata convocata per la terza volta nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo aver portato a termine la prima manche sull’impraticabile pista di Semmering lo scorso 28 dicembre ed essere stata squalificata nella prima manche di Flachau il 13 gennaio. Uno dei prospetti più interessanti del panorama tricolore si è rilanciata dopo la battuta d’arresto in Austria, che era stata preceduta da ben quattro uscite consecutive in Nor-Am Cup, e ha conquistato un paio di terzi posti nei giganti FIS di Pozza di Fassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

