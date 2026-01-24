Quando l’open innovation diventa industria

L'open innovation sta diventando un elemento chiave nel processo di trasformazione delle aziende. Negli ultimi anni, ha assunto un ruolo centrale nel favorire l’adozione di nuove tecnologie e soluzioni innovative, permettendo alle imprese di collaborare con startup, università e partner esterni. Questa strategia si sta consolidando come un approccio strutturato e diffuso, contribuendo a rendere l'open innovation un vero e proprio settore industriale.

Negli ultimi anni l' open innovation si è affermata come uno degli strumenti principali attraverso cui le grandi aziende affrontano la trasformazione tecnologica. In sintesi, significa aprire i confini dell'impresa e collaborare con startup, università, centri di ricerca e investitori per intercettare competenze, idee e tecnologie che non sempre possono essere sviluppate internamente. Per gruppi industriali complessi, però, l'open innovation funziona solo se è governata, orientata a bisogni reali e integrata nelle strategie di lungo periodo. È esattamente questo il percorso intrapreso da Leonardo.

