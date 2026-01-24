Quando la tecnologia si mette a servizio della democrazia

Negli ultimi quindici anni, la tecnologia ha assunto un ruolo fondamentale nel dibattito tra democrazie e regimi autoritari. La sua capacità di influenzare l’informazione, la partecipazione civica e la tutela dei diritti umani ha aperto nuove prospettive per la tutela della democrazia. In questo contesto, è importante analizzare come strumenti digitali possano essere messi al servizio di principi democratici, rafforzando le libertà fondamentali e la trasparenza istituzionale.

Negli ultimi quindici anni la tecnologia è diventata uno dei terreni decisivi del confronto tra democrazie e regimi autoritari. Non perché abbia sostituito la politica, ma perché ne ha cambiato le condizioni materiali. Governi come quello di Nicolás Maduro, della Repubblica islamica iraniana o della Russia di Vladimir Putin hanno compreso prima di molti altri che il controllo del potere passa dal controllo delle comunicazioni, dei dati, delle infrastrutture digitali e delle percezioni. Ma proprio su questo terreno, apparentemente dominato dagli apparati repressivi, si è aperto uno spazio nuovo per l’azione democratica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quando la tecnologia si mette a servizio della democrazia Leggi anche: Catturare e stoccare. La tecnologia di Saipem al servizio della transizione Nasce a Lecce il Biodiversity Demo Center: la tecnologia al servizio della naturaA Santa Maria di Leuca nasce il Biodiversity Demo Center, una nuova iniziativa che unisce tecnologia e tutela ambientale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Il discorso del Presidente che ha emozionato l'Italia Argomenti discussi: Feel Safe: tecnologia per valorizzare i giovani e la loro sicurezza; Il lavoro che pesa. Quando la tecnologia non basta più a liberarci; Carabine personalizzate, calcioli stampati in 3D e infrastruttura cloud per la produzione di contenuti: la tecnologia ha messo il turbo al biathlon; Quando la scuola italiana varca l’oceano: l’Intelligenza Artificiale vista da Mountain View. Quando la tecnologia si mette a servizio della democraziaLa sfida ai regimi autoritari non passa più solo dai carri armati o dalle sanzioni, ma da reti, satelliti, algoritmi ... ilfoglio.it Quando la scuola ignora la tecnologiaSe l’umanità utilizzerà un quarto d’ora a capire che il telefonino non è un giocattolo, ma un arnese utile alla convivenza, gli studenti non pretenderanno di giocarci. Salvo che non studino ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lo stand mette in luce l'evoluzione della gamma Harley-Davidson attraverso alcuni dei modelli 2026 più rappresentativi. In primo piano la Street Glide Limited e la Road Glide Limited, vere icone del mondo Touring, perfette per chi cerca comfort, tecnologia e c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.