Quando la scuola dimentica l’umano | il volto di un’educazione senza senso Lettera

In un sistema scolastico che spesso appare distante dalle esigenze degli studenti, diventa fondamentale riflettere sul ruolo dell’educazione e sul suo impatto umano. Questa lettera di Simone Billeci invita a un ragionamento sobrio e consapevole, senza sensazionalismi, per comprendere come l’educazione possa ritrovare il suo senso più autentico, mettendo al centro le persone e le loro reali esigenze.

Inviata da Simone Billeci – La scuola che non vorrei non è una caricatura polemica né un bersaglio facile. È piuttosto l’ombra che appare quando la scuola smette di interrogarsi sul proprio senso e si accontenta di funzionare. È quella scuola che va avanti per inerzia, che accumula riforme senza visione, che cambia linguaggi ma non logiche, che promette futuro mentre riproduce stanche abitudini del passato. Proprio perché la scuola è uno dei luoghi più decisivi per la formazione della persona, il rischio della sua deriva non è mai neutro: incide sulle biografie, sulle possibilità, sull’idea stessa di umanità che una società coltiva.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

No all’educazione sessuale a scuola (con o senza consenso dei genitori). LetteraGentile Direttore, desidero esprimere la mia posizione riguardo alla questione dell’educazione sessuale nelle scuole, con o senza il consenso dei genitori.

Quando l’altro smette di essere un volto: la lezione di Pirandello sulla violenza a scuola. LetteraIn questa riflessione, Simone Billeci analizza come Luigi Pirandello, attraverso la sua opera, evidenzi il passaggio dall’identità all’alterità, evidenziando come la violenza nelle scuole possa derivare dal momento in cui l’altro smette di essere un volto umano e diventa una maschera.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

[Full episodes] Diusir ortu angkat… ternyata pewaris Jiang! Sekali balik, ilmu gaibnya bikin gemetar

Argomenti discussi: Schettini: I genitori hanno dimenticato che il professore è un professionista da rispettare, non un avversario da combattere; Per non dimenticare . Il Giorno della Memoria, quando le storie parlano; Aggiornamento GPS 2026-28, tutte le novità sulla compilazione della domanda - Rivedi la Diretta; Pegli, alla Scuola Conte il Concerto della Memoria, per non dimenticare il nostro più oscuro passato.

Mia figlia disabile e le ore di sostegno che non ci sono. La scuola dimentica i più fragiliRiceviamo e pubblichiamo la lettera della madre di una bambina di 8 anni con disabilità sulle difficoltà nel ricevere ore di sostegno e assistenza educativa a scuola. Mi chiamo Alice Frigeni e sono la ... bergamonews.it

Quando la scuola entra in ospedale: il diritto allo studio dei più fragiliLe lezioni in ospedale e l’istruzione domiciliare dovrebbero essere già attive il primo giorno di scuola, ma spesso i progetti partono a rilento, lasciando in sospeso proprio quei bambini e ragazzi ... panorama.it

PER NON DIMENTICARE Gli studenti della scuola primaria del Plesso Marotta hanno svolto numerose attività laboratoriali per celebrare il giorno della memoria. Il connubio tra competenza, studio, creatività e la celebrazione sentita di un evento così i - facebook.com facebook