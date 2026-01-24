Quando la corsa aiuta a ritrovarsi dopo la guarigione

La corsa rappresenta un valido supporto nel percorso di recupero e benessere, favorendo il ripristino delle energie e la riappropriazione del proprio corpo. Utilizzata come complemento alle terapie, questa attività può contribuire a rafforzare la salute fisica e mentale, accompagnando chi ha affrontato un percorso di guarigione a ritrovare equilibrio e vitalità. Un approccio consapevole e graduale permette di integrare la corsa nel percorso di recupero, sostenendo il benessere complessivo.

L o sport è un ottimo alleato della salute. Sia come strumento di prevenzione, sia come supporto dopo le cure oncologiche. «Diversi studi sottolineano quanto l'attività fisica costante riduca le possibili recidive» spiega Monica Ramaioli, Direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS. È per questo motivo che riparte il progetto Pink Ambassador della Fondazione Veronesi. Obiettivo: creare gruppi di donne che hanno superato tumori tipicamente femminili e che desiderano partecipare ad allenamenti di corsa.

