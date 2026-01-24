Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

Il Carnevale 2026 si svolgerà tra il 4 e il 17 febbraio, con il periodo principale che include le festività e le tradizioni più consolidate. La data di inizio varia a seconda delle regioni, ma generalmente prende il via nei giorni precedenti il Mercoledì delle Ceneri, che nel 2026 sarà il 18 febbraio, e si concluderà nei giorni successivi alle celebrazioni.

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026).🔗 Leggi su Funweek.it

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisceIl Carnevale 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date precise che variano a seconda della regione.

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisceIl Carnevale nel 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con la data principale fissata il martedì grasso, il 17 febbraio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La MGFC viene dalla Calabria, voi invece #perte #mgfc

Argomenti discussi: Vacanze di Carnevale 2026, quando chiudono le scuole e il calendario regione per regione; Quand'è Carnevale 2026: date, tradizioni ed eventi nelle principali città italiane - fem; Carnevale 2026. Avviso pubblico; Martedì Grasso 2026: quando è e perché si chiama così?.

Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì GrassoCarnevale 2026: quando inizia e quando finisce? Le date, in quanto festività mobile, cambiano ogni anno e c'è un'ulteriore differenza tra rito romano ... fanpage.it

Quand'è Carnevale 2026: date, tradizioni ed eventi nelle principali città italianeScopriamo le date del Carnevale 2026: Giovedì Grasso 12 febbraio e Martedì Grasso 17 febbraio, tra maschere, sfilate e feste per grandi e bambini. alfemminile.com

Carnevale 2026: quando è, tutte le date da segnare ...Continua - facebook.com facebook