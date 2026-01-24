PWR | info e Card finale PWR Action Especial Tv Taping
Il 25 gennaio, al CrossRoads Live Club di Roma, si terrà il “PWR Action Especial Tv Taping”. L’evento, che inizierà alle ore 16, offre un’occasione per assistere a uno spettacolo di wrestling dal vivo, registrato per la televisione. Di seguito trovi tutte le informazioni utili e la Card finale dell’evento.
Le info e la Card finale per “PWR Action Especial Tv Taping” in programma Domenica 25 Gennaio al CrossRoads Live Club a Roma: PWR Action Especial Tv Taping Domenica 25 Gennaio – Roma CrossRoads Live Club – via Braccianense 771 Inizio Ore 16.30 – Biglietti Online QUI. Qualifyng Match for PWR Heavyweight Championship Tournament* Karim Brigante Vs Nic Fedeli. EPW Silver Title Omar Prince (c) Vs Smiley. 3WL Legacy Title Al Snook (c) Vs Tao Man. PWR Tag Team Championship Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Agusto) (c) Vs Team 3WL (Ricardo Rodriguez & Viktor Atlas). Gauntlet Match Luke Astaroth Vs???. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
