PWR | info e Card finale PWR Action Especial Tv Taping

Da zonawrestling.net 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 gennaio, al CrossRoads Live Club di Roma, si terrà il “PWR Action Especial Tv Taping”. L’evento, che inizierà alle ore 16, offre un’occasione per assistere a uno spettacolo di wrestling dal vivo, registrato per la televisione. Di seguito trovi tutte le informazioni utili e la Card finale dell’evento.

Le info e la Card finale per  “PWR Action Especial Tv Taping”  in programma  Domenica 25 Gennaio  al CrossRoads Live Club a Roma: PWR Action Especial Tv Taping Domenica 25 Gennaio – Roma CrossRoads Live Club – via Braccianense 771 Inizio Ore 16.30 – Biglietti Online QUI. Qualifyng Match for PWR Heavyweight Championship Tournament* Karim Brigante Vs Nic Fedeli. EPW Silver Title Omar Prince (c) Vs Smiley. 3WL Legacy Title Al Snook (c) Vs Tao Man. PWR Tag Team Championship Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Agusto) (c) Vs Team 3WL (Ricardo Rodriguez & Viktor Atlas). Gauntlet Match Luke Astaroth Vs???. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

pwr info e card finale pwr action especial tv taping

© Zonawrestling.net - PWR: info e Card finale “PWR Action Especial Tv Taping”

Leggi anche: Italian Uppercut #212 – PWR Action TV Taping Novembre Report

PWR: L’Ex NXT/TNA Madman Fulton debutta in Italia a Roma Caput Mundi 2026Madman Fulton, noto ex wrestler di NXT e TNA, farà il suo debutto in Italia durante Roma Caput Mundi 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

New Moco Store Arrival Animation Spin | Free Fire Moco Store Event | New Arrival Animation Spin FF

Video New Moco Store Arrival Animation Spin | Free Fire Moco Store Event | New Arrival Animation Spin FF

Argomenti discussi: Dal 23 gennaio al 15 marzo 2026 i Musei Civici espongono il dipinto La scuola della Bigia; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Dentro la chiesa di Washington che si riunisce in un bar. La King’s Church è un luogo di incontro per i giovani conservatori della capitale; Rugby gratis per gli universitari: Ancona mette anche la palla ovale nella card studentesca.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.