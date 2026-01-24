Psicodramma Pd congressi provinciali in alto mare | resta il nodo candidature

Nel Partito Democratico campano si protrae la situazione di incertezza riguardo alle candidature per la segreteria metropolitana di Napoli. La scadenza per la presentazione delle istanze, prevista alle 18, non ha ancora risolto le tensioni e le divisioni interne. La discussione sui congressi provinciali e sulle candidature rimane aperta, evidenziando le difficoltà di un percorso ancora incompleto per il partito in questa fase.

Nuova giornata da psicodramma nel Partito democratico campano. La scadenza dei termini per la presentazione delle candidature alla segreteria metropolitana di Napoli era fissata alle 18. Poi è stata posticipata alle 21. Infine alle 23. Quasi come se l’appuntamento fosse arrivato a sorpresa. E invece parliamo di una scadenza che è stata già rinviata cinque volte. E nella serata di ieri, di fatto, non era ancora chiaro il disegno della nuova guida provinciale dei Dem, anche se alla fine dovrebbe spuntarla l’attuale presidente, in quota Articolo 1, Francesco Dinacci. Ma le tensioni ieri sono state altissime. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

