provincia freno ai candidati della montagna

In provincia, le coalizioni si stanno preparando per le prossime elezioni del nuovo presidente, previste per il 15 marzo. Le candidature della montagna incontrano alcune difficoltà, mentre le forze politiche si stanno organizzando per definire le proprie proposte. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di garantire un processo elettorale trasparente e partecipato, in linea con le tempistiche stabilite.

Al momento è certa solo la data, il 15 marzo. Ma per eleggere il nuovo presidente della Provincia le coalizioni si sono messe in moto o lo stanno facendo in questi giorni. I nomi in circolazione dei possibili candidati del centrodestra, che governa la stragrande maggioranza dei Comuni, sono pochi e sempre gli stessi: Alessandro Gentilucci (foto), sindaco di Pieve Torina, Denis Cingolani di Matelica, Emanuele Pepa di Recanati o Fabrizio Ciarapica di Civitanova, oppure una figura femminile non meglio identificata. Il centrosinistra riunisce i suoi sindaci questa sera per avviare la discussione, anche se, tenuto conto dei rapporti di forza, non ha alcuna possibilità di spuntarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

