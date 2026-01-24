Prossima settimana con l’instabilità rinnovata attese ben tre perturbazioni 

La prossima settimana in Italia sarà caratterizzata da un aumento dell’instabilità atmosferica, con tre perturbazioni previste. Dopo il passaggio del ciclone Harry e le condizioni di instabilità del weekend, il quadro meteorologico si manterrà variabile e movimentato. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per affrontare con consapevolezza eventuali cambiamenti nelle condizioni climatiche.

Dopo il ciclone Harry e l'instabilità che ha caratterizzato il weekend, il panorama meteorologico italiano si prepara a entrare in una fase decisamente movimentata anche nel corso della prossima settimana.

Meteo, maltempo in vista: attese nuove perturbazioni nel weekendIl maltempo si intensifica con nuove perturbazioni previste nel weekend, confermando l’ingresso di un fronte temporalesco che interessa principalmente il Sud Italia.

