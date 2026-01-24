Prorogata l'allerta meteo in Campania | altre 24 ore di pioggia fino a domenica sera

L'allerta meteo in Campania è stata prorogata di 24 ore, con condizioni di maltempo che interessano l'intera regione. Sono previste piogge e temporali fino a domenica sera, richiedendo attenzione e precauzioni per chi si trova sul territorio.

