Prorogata l'allerta meteo in Campania | altre 24 ore di pioggia fino a domenica sera
L'allerta meteo in Campania è stata prorogata di 24 ore, con condizioni di maltempo che interessano l'intera regione. Sono previste piogge e temporali fino a domenica sera, richiedendo attenzione e precauzioni per chi si trova sul territorio.
Prorogata per altre 24 ore l'allerta meteo in Campania: peggioramento ovunque, piogge e temporali su tutta la regione fino a domenica sera.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Prorogata ancora l’allerta meteo a Napoli e in Campania, pioggia fino a giovedì 27 novembre
Leggi anche: Prorogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore: forti temporali su tutta la regione
Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna, prorogata l'allerta rossa: tutte le misure contro il ciclone Harry; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo in Sardegna, confermata allerta rossa con possibile proroga; Il ciclone Harry mette in ginocchio la Sardegna: allerta meteo prorogata fino alle 23:59 del 21 gennaio.
Allerta meteo a Napoli e in Campania prorogata fino a domaniLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore ed esteso all’intera fascia costiera l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in ... ilmattino.it
Ancora maltempo: prorogata di altre 24 ore l’allerta meteoLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore ed esteso all’intera fascia costiera l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore. Nella giornata di do ... infocilento.it
Allerta meteo - il Lazzaretto di Cagliari rimarrà chiuso anche per la giornata del 21 gennaio 2026, poichè l'allerta meteo è stata prorogata. - facebook.com facebook
Ciclone Harry, prorogata allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.