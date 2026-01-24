Prorogata e estesa l’allerta meteo gialla in Campania

La Protezione Civile della Campania ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo gialla, estendendola all’intera fascia costiera della regione. Si segnalano temporali e rischio idrogeologico su un’area più vasta. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase di avviso.

La Protezione Civile segnala temporali e rischio idrogeologico su un’area più ampia della regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo di colore giallo, estendendola all’intera fascia costiera regionale. Le previsioni indicano che la perturbazione interesserà un’area più ampia del territorio, comprendendo anche zone non coinvolte nella giornata odierna. L’allerta gialla sarà valida dalle 23:59 di oggi fino alle 23:59 di domani, 25 gennaio. Zone interessate Oltre alle zone già sotto allerta – Zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e Zona 5 (Tusciano e Alto Sele) – saranno incluse anche: Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

