Pronostico Newcastle-Aston Villa | in casa non sbagliano mai

L’incontro tra Newcastle e Aston Villa, valido per la ventitreesima giornata di Premier League, si svolge domenica alle 15. Le due squadre arrivano in buona forma e si contendono punti importanti in classifica. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e il pronostico per questa sfida, che si preannuncia equilibrata e aperta a diverse possibilità di risultato.

Newcastle-Aston Villa è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Si affrontano due squadre in forma. Che nelle ultime sette partite hanno perso una sola volta. E che viaggiano con obiettivi simili. Da un lato il Newcastle con la voglia di tornare a lottare per la Champions, dall’altro l’Aston Villa che è dentro quella zona e sogna di rimanerci fino alla fine. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma c’è il fattore campo che come sappiamo potrebbe fare la differenza soprattutto andando ad analizzare quello che è il cammino interno dei bianconeri di Howe. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

