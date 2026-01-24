Pronostico Manchester City-Wolverhampton | riecco i tre punti ma niente clean sheet

Il match tra Manchester City e Wolverhampton, valido per la ventitreesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato alle 16:00. Una partita importante per entrambe le squadre, con il City che punta a tornare alla vittoria e il Wolverhampton desideroso di confermare le proprie prestazioni. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta tv.

Manchester City-Wolverhampton è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Se escludessimo il doppio successo nelle due coppe nazionali, League Cup ed FA Cup, il Manchester City sarebbe a secco di vittorie nel 2026. I Cityzens non hanno vinto neppure una volta tra campionato e Champions League nel nuovo anno: un’inspiegabile digiuno che rende tutto più complicato. In Premier League i tre punti mancano dal 27 dicembre e nello scorso weekend è arrivata la prima sconfitta dopo quasi due mesi, con gli uomini di Pep Guardiola battuti 2-0 dai cugini del Manchester United a Old Trafford. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

