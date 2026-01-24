Pronostico Fiorentina-Cagliari | imbattuti negli ultimi dieci precedenti

La sfida tra Fiorentina e Cagliari, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, si disputa sabato alle 18:00. Le due squadre arrivano con un buon momento, evidenziato dall’imbattibilità negli ultimi dieci confronti diretti. In questa occasione, analisi delle statistiche, formazioni probabili e modalità di visione sono utili per seguire l’incontro. Ecco tutto quello che c’è da sapere per un’analisi accurata e informativa.

Fiorentina-Cagliari è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Fiorentina domenica scorsa ha omaggiato come meglio non poteva il suo presidente Rocco Commisso, venuto a mancare 24 ore prima della sfida con il Bologna. Nel capoluogo emiliano si è vista una delle migliori versioni stagionali della Viola, capace di mettere spalle al muro sin dal primo minuto la squadra del vecchio allenatore Italiano, chiudendo addirittura il primo tempo in vantaggio di due reti. Nella ripresa poi gli uomini di Paolo Vanoli hanno abbassato un po' troppo i ritmi, incassando il gol del 2-1 a due minuti dalla fine: ai rossoblù però non è riuscita la rimonta e la Fiorentina ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo nonché la prima vittoria in trasferta.

