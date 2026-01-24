L'incontro tra Atletico Madrid e Maiorca, valido per la ventunesima giornata di Liga, si svolgerà domenica. L'Atletico, forte di una posizione solida in classifica, punta a consolidare il suo vantaggio casalingo. In questa analisi, analizzeremo le formazioni e il pronostico, considerando la differenza di punti e le recenti prestazioni delle due squadre.

Atletico Madrid-Maiorca è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Otto punti di distacco dalla testa della classifica sono forse troppi. Ma non impossibili da recuperare. Ecco perché l’Atletico Madrid proverà a vincere contro il Maiorca, impegnato nella lotta alla retrocessione, una partita che sulla carta non appare impossibile. E che impossibile, per una truppa come quella di Simeone, non lo è. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La vittoria contro l’Alaves ha permesso ai Colchoneros di agganciare il Villarreal al terzo posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: in casa non c’è storia

Leggi anche: Pronostico Atletico Madrid-Oviedo: in casa non c’è storia

Atletico Baleares-Atletico Madrid (mercoledì 17 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi a Palma di MaiorcaMercoledì 17 dicembre 2025, l'Atletico Madrid affronta l'Atletico Baleares in Copa del Rey.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: analisi, quote e consigli; Liga, Atletico Madrid - Maiorca: pronostici, probabili formazioni e dove vedere in tv; Pronostico Atletico Madrid-Maiorca 25 Gennaio 2026: 21ª Giornata di Liga Spagnola; Pronostico Atlético Madrid - Maiorca: 25 Gennaio 2026 ?.

Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: in casa non c’è storiaAtletico Madrid-Maiorca è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Atlético Madrid vs Maiorca – 25 Gennaio 2026Il pronostico Atlético Madrid - Maiorca accende il pomeriggio di La Liga in programma il 25 Gennaio 2026 alle 14:00 al Metropolitano Stadio. Una sfida che ... news-sports.it

Inter-Pisa, pronostico marcatore: occhi puntati a centrocampo ma attenzione alla giocata - facebook.com facebook

#DeportivoAtléticoMadrid Il match tra Deportivo La Coruna e Atletico Madrid, valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re, si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre. Con il tecnico Simeone che ha recentemente espresso scuse pubb x.com