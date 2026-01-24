Problemi per Luisa Ranieri la sua fiction La preside ha fatto arrabbiare una persona | ecco chi e perché

La fiction La Preside con Luisa Ranieri scatena la polemica: un personaggio chiave della città critica la serie Rai. Scopriamo di seguito di chi si tratta e cosa chiede! Leggi anche: Questo è l’anno delle presidi, Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri sono le regine degli ascolti tv: numeri record! La nuova fiction di Rai Uno La Preside, con protagonista Luisa Ranieri, sta facendo discutere. Non per gli ascolti o per la performance dell’attrice, quanto per l’immagine del territorio che la serie restituisce. A sollevare il caso è stato il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, che dopo la messa in onda delle prime puntate ha espresso pubblicamente il proprio dissenso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Luisa Ranieri è La Preside, la vera storia che ha ispirato la fiction

La Preside, Luisa Ranieri chiarisce tutto: chi produce la serie e perché attaccano Zingaretti

Luisa Ranieri: Nonostante abbiamo i docenti più bravi e preparati nessuno ha mai investito sulla scuola

Luisa Ranieri, l'intervista esclusiva a TvBlog: La scuola è il posto in cui trova spazio il sogno. La Preside? Ne ho tratto giovamento, Eugenia Carfora è un esempio

