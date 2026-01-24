Priorità all’emisfero occidentale e duro realismo con Cina e Russia | la nuova strategia del Pentagono

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha presentato la nuova National Defense Strategy 2026, con un focus sull’Emisfero occidentale e un approccio realistico verso Cina e Russia. La strategia riflette le priorità di sicurezza nazionale, aggiornando le linee guida per affrontare le sfide geopolitiche in evoluzione e rafforzare la postura americana nel contesto globale, seguendo la direzione tracciata dalla recente National Security Strategy.

Il Dipartimento della Guerra Usa ha pubblicato la sua nuova National Defense Strategy per il 2026, una lettura data dal capo del Pentagono Pete Hegseth agli scenari plasmati dall’evoluzione della geopolitica globale, delle minacce securitarie per gli Usa e della dottrina di politica estera del presidente Donald Trump, incardinati nella recente National Security Strategy. In coordinamento con la Nss della Casa Bianca e con le azioni di Washington, il Pentagono indica una triplice via per gli Usa: in primo luogo, il focus netto sull’ emisfero occidentale, dalla Groenlandia alla Patagonia, come spazio di pertinenza prioritaria per gli Usa; in secondo luogo, una relativizzazione dello scontro con Cina e Russia, derubricato da partita esistenziale a sfida strategica in cui Washington ha la possibilità di muoversi in una posizione di forza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Una nuova frontiera della deterrenza Usa nell'emisfero occidentale. Conversazione con Zeneli

Usa, l'azione militare contro Maduro "è strategia per risorse petrolifere e togliere Russia, Cina, Iran da sfera occidentale": le indiscrezioni di agenti Usa

