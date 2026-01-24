Analisi delle pagelle di Milan-Inter, valida per la 22ª giornata di Primavera 1 2025-2026. La partita si è conclusa con un pareggio 2-2, evidenziando alcune prestazioni significative, tra cui quella di Faccioli. Di seguito, i giudizi e i voti della redazione sulle prestazioni dei giovani calciatori delle due squadre.

Si è disputato, nel primo pomeriggio, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il derby di Milano Milan-Inter, valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 2-2 il derby di Milano. Per i rossoneri gol di Lontani e Perera. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Parte con alcune palle sbagliate nei primi minuti, ma cresce col passare del tempo. Nel finale due miracoli che tengono in piedi i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, pagelle Milan-Inter 2-2: Lontani imprendibile. Prodigioso Faccioli

