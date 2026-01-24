Le vongole fanesi si distinguono per il loro basso impatto ambientale, rappresentando un esempio di produzione sostenibile nel settore alimentare. Grazie alle tecniche di pesca e coltivazione rispettose dell’ecosistema marino, contribuiscono a preservare la biodiversità e ridurre l’inquinamento. La scelta di questo prodotto permette di gustare un alimento di qualità, mantenendo un occhio di riguardo per la tutela dell’ambiente marino e delle risorse naturali.

Le vongole sono uno dei prodotti alimentari che arrecano meno danni all’ ecosistema marino e all’ambiente in generale. Sono le conclusioni di uno studio analitico, presentato al porto di Fano, e compiuto dal professor Roberto Gramolini, esperto di problematiche pertinenti la gestione delle risorse ittiche, per conto dell’Organizzazione Produttori della pesca di Fano, Marotta e Senigallia che ha finanziato la spesa insieme al Ministero per le Politiche agricole. Il progetto, che si chiama appunto "Eco-vongola", ha mostrato risultati particolarmente interessanti, a partire dal dato principale: la pesca delle vongole produce la più bassa emissione di CO2 fra tutti i beni dell’agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primato ecologico per la vongola fanese

A Jesi la fiamma olimpica parla fanese: Nardini, Guiducci e Tamburini tra i tedoforiA Jesi, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato la città, portando con sé un significato speciale.

Guiducci, un sogno lungo 20 anni acceso sotto la pioggia: la fiamma olimpica parla faneseGuiducci, un sogno durato vent’anni, si avvera sotto la pioggia: la fiamma olimpica arriva a Jesi, portando con sé la storia di una passione condivisa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Primato ecologico per la vongola fanese; Ad Atessa apre il primo museo del centro Italia dedicato all'ambiente e all'economia circolare; Treviso, Xiloteca.it: il primo museo digitale per la sostenibilità del legno; Novità nel Pilates: Balanced Body presenta il primo reformer al mondo in polywood ecologico.

Primato ecologico per la vongola faneseE’ la conclusione di uno studio analitico presentato al porto. La pesca di questo prodotto produce la più bassa emissione di CO2 ... ilrestodelcarlino.it

Il rapporto Bio in Cifre 2025 fotografa l'evoluzione del settore nel 2024, confermandone la centralità nell'agroalimentare italiano e il consolidamento del primato nazionale nel biologico europeo. Distribuzione Moderna - facebook.com facebook