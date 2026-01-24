Ecco la prima pagina di Tuttosport di oggi, sabato 24 gennaio 2026. In evidenza le ultime notizie dal mercato, gli aggiornamenti sulla Serie A e le novità su Pierre Kalulu. Una panoramica completa per restare informati sugli sviluppi più importanti del mondo del calcio, con un focus particolare sul Milan e le sue attività recenti.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 24 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con l'intervista Pierre Kalulu. Inter, muscoli da rimonta. 6-2 contro il Pisa. Juventus, En-Nesyri punta il Parma. Baroni ti giochi il Toro. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: tra mercato, Serie A e Pierre Kalulu

Prima pagina Tuttosport: tra Serie A e calciomercatoLa prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, offre un approfondimento su tutte le ultime novità di Serie A e del calciomercato.

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: tra Coppa Davis e il ritorno della Serie A

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Juve altra pasta, quella tensione e l'ultima tappa: En-Nesyri, dentro il blitz di Ottolini; Spalletti: Il Cagliari non se la meritava. Buttarsi a terra, ora basta: si faccia qualcosa; Spalletti, Chiesa come Sinner che guarda negli occhi: dall'elogio al punto tra Juve e Liverpool; La Juve chiama il G8: Benfica ko, mossa Spalletti decisiva ma la vittoria Champions certifica una realtà.

Juve, tra mercato e Cremonese. Tuttosport in prima pagina: Spalletti raddoppiaSpalletti raddoppia. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus nel giorno della sfida contro. tuttomercatoweb.com

Scambio di mercato Milan-Juventus? Tuttosport in prima pagina: Loftus-Cheek per GattiLoftus-Cheek per Gatti: titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che ipotizza un possibile scambio di mercato tra Milan e Juventus. Il quotidiano rivela ... milannews.it

La Provincia di Lecco di sabato 24 gennaio 2026 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/la - facebook.com facebook

SAPORE DIMARCO ROSSA SI SPERA Napoli, Giovane subito a Torino En-Nesyri alla Juve: accordo totale La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 24 gennaio #CorrieredelloSport x.com