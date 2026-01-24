Prima pagina Gazzetta dello Sport Roma-Milan | lezioni e idee di Gasperini e Allegri

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 24 gennaio 2026, si analizzano le principali novità dal mondo del calcio, con particolare attenzione alla sfida tra Roma e Milan. La rassegna offre approfondimenti sulle strategie di Gasperini e Allegri, oltre alle news più recenti sul calciomercato e le vicende delle due squadre. Un punto di riferimento per chi desidera rimanere aggiornato sugli eventi più significativi del calcio italiano.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter vince 6-2 contro il Pisa in rimonta. Juventus, En-Nesyri oggi a Torino. Giovane già pronto per il Napoli di Conte. Domani Roma-Milan: lezioni e idee di Gasperini e Allegri.

