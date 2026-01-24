Prezzo del latte l’accordo arriva a Bruxelles | cosa chiede l’Italia adesso

È stato raggiunto un accordo a Bruxelles sul prezzo del latte, un tema di grande importanza per il settore lattiero-caseario italiano. L’Italia ora si concentra sulle richieste specifiche per sostenere gli allevatori e garantire la stabilità della filiera, di fronte a una situazione di crisi dei prezzi e all’aumento dei costi di produzione. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto delle sfide che il settore affronta a livello nazionale ed europeo.

L’attenzione istituzionale verso il settore lattiero-caseario italiano è alta. La crisi dei prezzi, l’aumento strutturale dei costi di produzione del latte e le incertezze sui mercati internazionali hanno reso evidente una fragilità sistemica che non riguarda solo gli allevatori, ma l’intera filiera agroalimentare. In questo contesto si inserisce l’azione del Masaf, che nel corso della recente riunione del Tavolo del latte ha illustrato la strategia che l’Italia porterà a Bruxelles per affrontare la riduzione del prezzo del latte, rafforzare la promozione dei prodotti lattiero-caseari e sostenere strutturalmente il comparto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Raggiunto l'accordo sul prezzo del latte, nuove tariffe da gennaio 2026Il ministero dell'Agricoltura e le associazioni di settore hanno concordato le nuove tariffe per il latte alla stalla, valide dal gennaio 2026 al primo trimestre dello stesso anno.

Latte, raggiunto accordo sul prezzoLe associazioni della filiera lattiero-casearia hanno concordato un nuovo prezzo per il latte, conclusione di un negoziato proseguito nelle scorse settimane.

Oggi al MASAF si è riunito il Tavolo del latte con le rappresentanze della filiera lattiero-casearia. Abbiamo condiviso le proposte concrete che l'Italia porterà a Bruxelles per sostenere il settore, affrontare la riduzione del prezzo del latte, rafforzare la domanda e