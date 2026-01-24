Presidente Svizzera | procedure diverse

Il presidente svizzero ha sottolineato che le procedure legali in Svizzera differiscono da quelle italiane. La dichiarazione mira a chiarire che i due sistemi giuridici sono distinti e non possono essere confrontati direttamente. Questa distinzione evidenzia l’importanza di considerare le specificità nazionali nelle procedure legali e nelle interpretazioni delle norme, sottolineando il rispetto delle differenze tra i modelli giudiziari di Svizzera e Italia.

17.35 "Possiamo comprendere l'indignazione, ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane e i due sistemi giuridici non vanno sovrapposti". Così il presidente della Confederazione elvetica Parmelin. "Dobbiamo rispettare la separazione dei poteri e la politica non deve interferire. La giustizia deve svolgere le sue indagini in modo trasparente e pagare eventuali errori. La stessa cosa vale sul piano politico", ha aggiunto Parmelin, che ieri ha incontrato a Crans i familiari delle vittime.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Il presidente della Regione nel cuore dei territori feriti: attiveremo procedure velocissimeIl presidente della Regione ha convocato una riunione urgente dei Dipartimenti per definire procedure rapide e chiare, al fine di garantire interventi immediati nei territori colpiti. Leggi anche: Nuova Sondrio, il presidente Rigamonti: "Con Amelia ormai visioni troppo diverse" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Strage in Svizzera, il presidente Parmelin: Una delle peggiori tragedie di sempre. Argomenti discussi: Il presidente svizzero; la politica non deve interferire con la giustizia; Crans Montana, dopo la strage di Capodanno arriva il 'bollino sicurezza' nelle discoteche del Veneziano. Presidente svizzero, la politica non deve interferire con la giustiziaPossiamo comprendere l'indignazione, ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane e i due sistemi giuridici non vanno sovrapposti. (ANSA) ... ansa.it Crans Montana, il presidente della Svizzera risponde a Meloni: La politica non deve interferire con la giustiziaComprendiamo l’indignazione ma abbiamo procedure diverse dall’Italia, ha dichiarato il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, in un video pubblicato sul sito del quotidiano Blick ... ilfattoquotidiano.it Crans Montana, la pm svizzera: «Non ho scarcerato io Moretti». Presidente svizzero: la politica non deve interferire con la giustizia - facebook.com facebook +++ L'aereo diretto in Svizzera con a bordo il presidente USA ha dovuto far rientro alla Joint Base Andrews: il tycoon e il suo team si imbarcheranno su due velivoli più piccoli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.