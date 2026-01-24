Venerdì a Cosenza si terrà la presentazione del libro “La Destra di Governo”, un’occasione per approfondire le radici e le sfide della destra politica italiana. L’evento offre un momento di confronto e riflessione, invitando i partecipanti ad analizzare il ruolo e le responsabilità di questa formazione nel contesto attuale. Un’opportunità per ascoltare esperti e approfondire tematiche di interesse pubblico.

Presentazione libro “La Destra di Governo”: a Cosenza un momento di confronto su radici e responsabilità. Oggi a Cosenza, presso la sede della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia, si è svolto un incontro con il Commissario Sen. Gianni Rosa, in vista della campagna referendaria sulla Giustizia. Un appuntamento che ha aperto una riflessione ampia sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di un confronto serio e partecipato con il territorio. Un confronto politico tra radici e attualità. A seguire, si è tenuta la presentazione del libro La Destra di Governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni, un momento di approfondimento dedicato al percorso della destra italiana, alle sue radici culturali e alle responsabilità che accompagnano l’attuale fase di governo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Presentazione libro “La Destra di Governo” a Cosenza

