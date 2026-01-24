Premio Letterario Sportivo 2026 | tributo a Mennea oggi in Cilento

Il Premio Letterario Sportivo Mennea 2026 si svolge oggi a Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. L’evento celebra la figura di Pietro Mennea attraverso iniziative culturali e sportive, promuovendo valori di impegno e dedizione. Un’occasione per ricordare il grande atleta e mettere in evidenza l’importanza dello sport nella cultura italiana.

Tutto pronto per l'attesissimo ed emozionante Premio Letterario Sportivo Mennea 2026. L'evento clou è in programma oggi a Santa Maria di Castellabate (Salerno). Un pomeriggio intenso, interamente dedicato alla cultura sportiva. Il tutto nel ricordo del grande Pietro Mennea 'La Freccia del Sud'. UN POMERIGGIO TUTTO DA VIVERE IN CILENTO: IL RICORDO DEL GRANDE PIETRO MENNEA. Il Premio Letterario Sportivo Mennea 2026 prende vita oggi pomeriggio a Santa Maria di Castellabate, trasformando la località cilentana in un punto di riferimento per la narrativa sportiva italiana. L'evento, dedicato alla memoria dell'indimenticabile Pietro Mennea, punta a valorizzare opere, autori e testimonianze che raccontano lo sport come esperienza umana, sociale e culturale.

