Postille sullo scoop di Report sul software spia nei pc dei magistrati

Il recente rapporto di Report sul presunto utilizzo di software spia sui computer dei magistrati solleva importanti questioni sulla sicurezza digitale. Le parole, come sottolineava Wittgenstein, sono azioni e, in certi contesti, possono comportare rischi concreti. È fondamentale affrontare con attenzione e responsabilità queste tematiche, garantendo trasparenza e tutela della privacy in un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita professionale e personale.

L'inchiesta sul software del ministero della Giustizia, già archiviata sul piano penale, solleva un problema che va oltre la polemica politica: l'errore di alimentare l'idea infondata di sorveglianza di massa Le parole sono azioni, insegnava Ludwig Wittgenstein. E in alcuni ambiti le parole, quando particolarmente in libertà, possono tramutarsi in rischi: la sicurezza digitale è uno di quegli ambiti. L'inchiesta di Report che tanto ha infiammato la polemica politica è ormai nota: cosa ancora più rilevante, è già passata per le cure della magistratura e dei tecnici informatici di cui la procura di Roma si è servita, arrivando a decretare l'inesistenza, allo stato attuale, di rilievi penali.

