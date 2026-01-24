Portici il ‘campo largo’ decolla | più di 500 persone alla manifestazione

A Portici il ‘campo largo’ si prepara alle prossime elezioni amministrative, con oltre 500 persone presenti alla manifestazione. La coalizione si sta consolidando, puntando a un’unità più forte e condivisa, mentre il tempo a disposizione si riduce. Mentre il Partito Democratico cerca di superare le divisioni interne, gli altri partiti avanzano in modo coordinato, con l’obiettivo di presentare un fronte comune per il futuro della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Campo largo a Portici si compatta e punta diritto verso le elezioni amministrative in programma tra pochi mesi: il tempo stringe e, nell’attesa che il Pd esca dal pantano dei consueti personalismi e delle logiche correntizie, tutti gli altri partiti procedono in piena comunione di intenti. Questa mattina a Villa La Colombaia più di 500 persone hanno partecipato a una iniziativa che segna un virtuoso cambio di rotta nella politica cittadina: i rappresentanti dei partiti ad ascoltare le relazioni, le idee, le progettualità delle migliori energie della società civile, dei professionisti, dei protagonisti del mondo accademico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

