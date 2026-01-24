Ponte sullo Stretto nuova bozza di decreto | ecco poteri e funzioni del Commissario straordinario Ciucci

Una nuova bozza di decreto legge, elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definisce i poteri e le funzioni del Commissario straordinario Ciucci per il Ponte sullo Stretto. Il testo prevede il coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte e attribuisce all’amministratore delegato pro tempore della Società Stretto di Messina i compiti necessari per l’avanzamento dell’opera. La proposta mira a facilitare l’iter e la realizzazione dell’infrastruttura.

Una bozza di decreto legge preparata dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prevede che "per le esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali connesse alla prosecuzione dell'iter» del Ponte sullo Stretto, «l'amministratore delegato pro tempore della Società Stretto di Messina S.p.a.. è nominato Commissario straordinario del Governo», si legge nella bozza di decreto, che l'ANSA ha potuto visionare. L'incarico, prevede la bozza, è conferito fino all'adozione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) sul progetto del Ponte.

