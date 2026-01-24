Polvo serán - Polvere di stelle recensione | un vitale melodrama musicale postmoderno sul fine vita
Il ritorno sullo schermo dell'ex enfant prodige Carlos Marqués-Marcet è un carnevalesco titolo tra cinema e teatro sulla morte e soprattutto sulla conclusione dell'amore più grande. A cinque anni di distanza fa il suo ritorno sul grande schermo l'ormai ex enfant prodige del cinema spagnolo catalano Carlos Marqués-Marcet, a lungo celebrato per 10.000 Km, la sua pellicola d'esordio - che gli valse, tra le altre cose, la vittoria del premio Goya per il miglior regista esordiente nel 2015 - e poi sparito man mano dai radar internazionali. Un ritorno che avviene con Polvo serán - Polvere di stelle, un titolo che pesca Àngela Molina e Alfredo Castro dall'ipotetico mazzo dei grandi attori iberici della loro generazione e li mette al cento di un impianto narrativo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
